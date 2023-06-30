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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»

Контракт польского полузащитника с клубом действовал до 2024 года.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром», информирует Мeczyki.pl. Соглашение сторон было рассчитано до лета 2024 года.

Крыховяк играл в Российской Премьер-лиге с 2018 по 2022 год за «Локомотив» и «Краснодар». Поляк сыграл в 94 матчах, забил 25 голов.

Весной 2022 года Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК. Летом 2022-го года полузащитник также на правах аренды перешел в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года.

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