Польский полузащитник Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром», информирует Мeczyki.pl. Соглашение сторон было рассчитано до лета 2024 года.

Крыховяк играл в Российской Премьер-лиге с 2018 по 2022 год за «Локомотив» и «Краснодар». Поляк сыграл в 94 матчах, забил 25 голов.

Весной 2022 года Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК. Летом 2022-го года полузащитник также на правах аренды перешел в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года.