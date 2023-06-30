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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» объявил имя нового спортивного директора

Спортивным директором «Рубина» назначен Константин Дзюба.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Рубин"

«Рубин» в своих соцсетях объявил о назначении нового спортивного директора.

На этом посту 39-летний Константин Дзюба сменил Эдуарда Сафонова, покинувшего клуб по состоянию здоровья.

С 2015-го по 2018 год Дзюба работал исполнительным директором «Ростова». С 2018-го по 2023 год был исполнительным директором «Рубина». В качестве футболиста в 2005—2006 годах выступал за «Рубин-2».

Казанский «Рубин» по итогам сезона Первой лиги вернулся в РПЛ после годичного отсутствия.

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