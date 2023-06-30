«Рубин» объявил имя нового спортивного директора
Спортивным директором «Рубина» назначен Константин Дзюба.
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Спортивным директором «Рубина» назначен Константин Дзюба.
«Рубин» в своих соцсетях объявил о назначении нового спортивного директора.
На этом посту 39-летний Константин Дзюба сменил Эдуарда Сафонова, покинувшего клуб по состоянию здоровья.
С 2015-го по 2018 год Дзюба работал исполнительным директором «Ростова». С 2018-го по 2023 год был исполнительным директором «Рубина». В качестве футболиста в 2005—2006 годах выступал за «Рубин-2».
Казанский «Рубин» по итогам сезона Первой лиги вернулся в РПЛ после годичного отсутствия.