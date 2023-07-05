Коваленко объяснил свое решение перейти в «Зенит»

«Рад дебютировать, но я два месяца не тренировался, надо набирать кондиции. Немного нервничал, но волнение ушло с первым касанием. Не догадывался, что сегодня сыграю, но думал, что если такое случится, то мне дадут мало времени, потому что всего четыре дня тренировался. Что касается перехода в “Зенит”, как только появился вариант, я даже не задумывался о другом. Я посоветовался с агентом и решил, что так будет лучше. Если говорить о целях, надо больше появляться на поле. Когда буду играть, буду думать об индивидуальных целях. Что касается шуток про легенду “Сочи”, спокойно к ним отношусь», — сказал Коваленко.