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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Исполнительным директором «Спартака» стал гендиректор омского «Авангарда»

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Спартак
Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 41-летний функционер на протяжении четырех лет работал в «Авангарде». Вместе с ним «ястребы» в 2021 году завоевали свой первый Кубок Гагарина. В 2022 году при Белых омский клуб обзавелся новой хоккейной ареной, которая получила название «G-Drive Арена».

«Счастлив и горжусь, что эти четыре года был частью “Авангарда”! Чемпионство, возвращение в Омск и запуск новой арены — это ярчайшие события для меня и клуба! За эти годы в клубе собрана исключительно классная команда профессионалов, которые решают задачи любой сложности и обеспечат “Авангарду” долгосрочное качественное развитие. Мосты ни в коем случае не сжигаю — нахожусь в плотном контакте с новым председателем совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику.

Хочу выразить благодарность всем спонсорам и партнёрам “Авангарда”. Отдельное спасибо — руководству компании “Газпром нефть”, которая на протяжении многих лет является ключевым партнёром клуба и, не сомневаюсь, будет поддерживать его и в дальнейшем. Желаю “Авангарду” всегда оправдывать свое название — “идущий впереди”! Пусть будет много новых побед! На всех направлениях», — сказал Белых.

Председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин сообщили, что уход генерального директора не входил в планы клуба в это межсезонье.

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб “Спартак” Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте. Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне! С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», — сказал Аверин.

До «Авангарда» Белых имел опыт работы на руководящих должностях в «Сибнефти» и «Газпром нефти», а также проходил обучение в Стокгольмской школе экономики и бизнес-школе «Сколково».

Предыдущим исполнительным директором «Спартака» был Максим Власов, который работал в клубе с 2019 по 2020 год. После этого должность исполнительного директора в московском клубе была упразднена. В конце июня в «Спартаке» также сменился генеральный директор — вместо Евгения Мележикова на этот пост пришел Олег Малышев.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в РПЛ. В Кубке России красно-белые дошли до четвертьфинала пути регионов, где проиграли тольяттинскому «Акрону» (1:2).

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