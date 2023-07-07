Исполнительным директором «Спартака» стал гендиректор омского «Авангарда»

Ранее 41-летний функционер на протяжении четырех лет работал в «Авангарде». Вместе с ним «ястребы» в 2021 году завоевали свой первый Кубок Гагарина. В 2022 году при Белых омский клуб обзавелся новой хоккейной ареной, которая получила название «G-Drive Арена».

«Счастлив и горжусь, что эти четыре года был частью “Авангарда”! Чемпионство, возвращение в Омск и запуск новой арены — это ярчайшие события для меня и клуба! За эти годы в клубе собрана исключительно классная команда профессионалов, которые решают задачи любой сложности и обеспечат “Авангарду” долгосрочное качественное развитие. Мосты ни в коем случае не сжигаю — нахожусь в плотном контакте с новым председателем совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику.



Хочу выразить благодарность всем спонсорам и партнёрам “Авангарда”. Отдельное спасибо — руководству компании “Газпром нефть”, которая на протяжении многих лет является ключевым партнёром клуба и, не сомневаюсь, будет поддерживать его и в дальнейшем. Желаю “Авангарду” всегда оправдывать свое название — “идущий впереди”! Пусть будет много новых побед! На всех направлениях», — сказал Белых.

Председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин сообщили, что уход генерального директора не входил в планы клуба в это межсезонье.

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб “Спартак” Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте. Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне! С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», — сказал Аверин.

До «Авангарда» Белых имел опыт работы на руководящих должностях в «Сибнефти» и «Газпром нефти», а также проходил обучение в Стокгольмской школе экономики и бизнес-школе «Сколково».

Предыдущим исполнительным директором «Спартака» был Максим Власов, который работал в клубе с 2019 по 2020 год. После этого должность исполнительного директора в московском клубе была упразднена. В конце июня в «Спартаке» также сменился генеральный директор — вместо Евгения Мележикова на этот пост пришел Олег Малышев.