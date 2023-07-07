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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Белых: монетизация бренда — коммерческая задача «Спартака»

Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых поделился своим видением основных задач клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Основными коммерческими задачами московского футбольного клуба «Спартак» должны стать повышение уровня посещаемости и монетизации бренда, цитирует исполнительного директора Сергея Белых «Спорт-Экспресс».

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга, Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда “Спартак” не соответствует уровню этого бренда. Наша задача сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — заявил новый исполнительный директор московского «Спартака».

«Сейчас самая большая сложность — решение с Fan ID. Сложная задача, но интересная», — добавил Белых.

Ранее стало известно, что генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора футбольного клуба «Спартак».

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