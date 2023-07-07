Белых: монетизация бренда — коммерческая задача «Спартака»
Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых поделился своим видением основных задач клуба.
Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых поделился своим видением основных задач клуба.
Основными коммерческими задачами московского футбольного клуба «Спартак» должны стать повышение уровня посещаемости и монетизации бренда, цитирует исполнительного директора Сергея Белых «Спорт-Экспресс».
«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга, Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда “Спартак” не соответствует уровню этого бренда. Наша задача — сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — заявил новый исполнительный директор московского «Спартака».
«Сейчас самая большая сложность — решение с Fan ID. Сложная задача, но интересная», — добавил Белых.
Ранее стало известно, что генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора футбольного клуба «Спартак».