Белых: монетизация бренда — коммерческая задача «Спартака»

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга, Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда “Спартак” не соответствует уровню этого бренда. Наша задача — сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — заявил новый исполнительный директор московского «Спартака».