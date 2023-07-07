Евгений Ловчев: миллиард рублей за Бонгонда — это огромные деньги
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем телеграм-канале высказался о предстоящем переходе в московский клуб вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем телеграм-канале высказался о предстоящем переходе в московский клуб вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.
«По новичку “Спартака” Бонгонда. Уже говорил раньше, как вижу этот трансфер. И добавил бы следующее. У “Спартака” достаточно иностранцев, за которых клуб или платил серьёзные трансферы, или платит хорошую зарплату — Промес, Мозес, Николсон, Мартинс, Бальде, Дуарте. Это половина состава. Между тем половина из них не проходит регулярно в стартовый состав. За это надо спрашивать — сделать так, чтобы уже имеющиеся иностранцы соответствовали ожиданиям и своим контрактам. Да, еврокубков сейчас нет, но легионеров брали не только для Европы. Покажите уровень в РПЛ, чтобы было понятно, за что вас брали. Сейчас берут парня из испанского чемпионата, из “Кадиса”. Сумма трансфера называется около десяти миллионов евро. То есть в пересчёте на рубли по нынешнему курсу “Спартак” платит за игрока миллиард рублей. Это огромные деньги, игрок обязан соответствовать», — написал Ловчев.
Ранее президент «Кадиса» Мануэль Вискайно сообщил о достигнутой договоренности по трансферу Бонгонда в московский «Спартак» за 10 млн евро. Красно-белым осталось согласовать с футболистом последние детали личного контракта.
Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.