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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Газпром» хочет стать спонсором «Хайдука» и сделать клуб лучшим в Хорватии

Российская энергетическая компания «Газпром» может стать главным спонсором хорватского футбольного клуба «Хайдук». Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, «Газпром» уже сделал официальное предложение «Хайдуку» и хочет сделать его лучшим клубом в Хорватии.

Российская компания готова предоставить хорватскому клубу трансферный бюджет в размере 30 млн евро, чтобы клуб из Сплита смог приобрести этим летом трех звездных футболистов. Одним из таких игроков может стать полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич, который является воспитанником «Хайдука».

«Хайдук» является 15-кратным чемпионом Хорватии. Последний чемпионский титул команда из Сплита завоевала в 2005 году. После этого в Хорватии наступило доминирование загребского «Динамо», которое выиграло 17 из 18 чемпионских титулов. Последние два сезона в чемпионате Хорватии «Хайдук» заканчивал с серебряными медалями.

С 1997 года «Газпром» является титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита». В 2010 году российская компания стала титульным спонсором сербского клуба «Црвена Звезда». В этом году «Газпром» хотел стать спонсором «Бешикташа», но переговоры с турецким клубом зашли в тупик.

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 «Газпром» хочет стать спонсором «Хайдука» и сделать клуб лучшим в...
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