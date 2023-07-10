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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Динамо» вошел в символическую сборную молодежного Евро

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов вошел в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодежного чемпионата Европы 2023 года.

Динамо
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Источник: ФК "Динамо" Москва

Сазонов сыграл во всех матчах группового этапа турнира, а также в четвертьфинале, в котором сборная Грузии в серии пенальти уступила сборной Израиля.

Защитник сборной Грузии провел все игры без замен, а в матче со сборной Португалии Сазонов забил гол, что помогло сборной выиграть со счетом 2:0.

Сазонову в феврале исполнился 21 год, он играет на позиции центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2.5 миллиона евро.

Также за сборную Грузии на молодёжном чемпионате Европы играл ещё один футболист «Динамо» — полузащитник Лука Гагнидзе. Оба игрока вернулись в расположение московского клуба и начали подготовку к предстоящему сезону.

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