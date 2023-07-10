Защитник «Динамо» вошел в символическую сборную молодежного Евро

Сазонов сыграл во всех матчах группового этапа турнира, а также в четвертьфинале, в котором сборная Грузии в серии пенальти уступила сборной Израиля.

Защитник сборной Грузии провел все игры без замен, а в матче со сборной Португалии Сазонов забил гол, что помогло сборной выиграть со счетом 2:0.

Сазонову в феврале исполнился 21 год, он играет на позиции центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2.5 миллиона евро.