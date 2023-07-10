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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер «Зенита» близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии за € 50 млн

Нападающий «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает футбольный агент Тимур Гурцкая.

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Источник: РИА "Новости"

«Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере € 50 млн, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10−12 миллионов в год.

Я попытался узнать это у “Зенита”, они это не отрицают, но и не подтверждают. У него есть сумма отступных — 60 миллионов. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с “Зенитом”, то было бы 60, а так хотят за 50», — сказал Гурцкая.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.

Действующий контракт Малкома рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 млн евро.

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