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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна причина перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» из-за конфликта с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: ФК "Спартак" Москва

По информации источника, 26-летнего парагвайца предлагали подписать «Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ за пять миллионов евро.

В понедельник, 10 июня, было официально объявлено, что футболист перешел из ЦСКА в «Спартак» и заключил контракт с «красно‑белыми» до 2026 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

Отмечается, что это трансфер Медины стал третьей совместной сделкой спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта и агентства Ultimate Sports. Минувшей зимой они помогли «красно‑белым» с переходами парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальского защитника Томаша Тавареша.

Медина стал игроком ЦСКА в январе 2022 года. Парагваец на правах свободного агента подписал контракт на три с половиной года. За полтора сезона в составе армейцев футболист провел 45 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

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