Стала известна причина перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

По информации источника, 26-летнего парагвайца предлагали подписать «Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ за пять миллионов евро.

В понедельник, 10 июня, было официально объявлено, что футболист перешел из ЦСКА в «Спартак» и заключил контракт с «красно‑белыми» до 2026 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

Отмечается, что это трансфер Медины стал третьей совместной сделкой спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта и агентства Ultimate Sports. Минувшей зимой они помогли «красно‑белым» с переходами парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальского защитника Томаша Тавареша.