Стала известна причина перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»
Полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» из-за конфликта с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» из-за конфликта с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, 26-летнего парагвайца предлагали подписать «Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ за пять миллионов евро.
В понедельник, 10 июня, было официально объявлено, что футболист перешел из ЦСКА в «Спартак» и заключил контракт с «красно‑белыми» до 2026 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.
Отмечается, что это трансфер Медины стал третьей совместной сделкой спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта и агентства Ultimate Sports. Минувшей зимой они помогли «красно‑белым» с переходами парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальского защитника Томаша Тавареша.
Медина стал игроком ЦСКА в январе 2022 года. Парагваец на правах свободного агента подписал контракт на три с половиной года. За полтора сезона в составе армейцев футболист провел 45 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.