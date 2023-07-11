Абаскаль — о подписании Медины: Это то, чего нам не хватало в прошлом сезоне

«Это то, чего нам не хватало в прошом сезоне. У нас центр поля, вся линяя полузащиты — все были с правой ногой. Нам не хватало именно левоногого игрока, так как игра часто сваливалась налево. Был акцент на левый фланг.



Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланса в эту ситуацию. Нам этого не хватало. Плюс он силен в стандартах. Он тут, приехал с командой, но пока еще не тренировался с нами. Процессы идут. Новички должны пройти медосмотр и разные тесты», — сказал Абаскаль.