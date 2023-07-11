Абаскаль — о подписании Медины: Это то, чего нам не хватало в прошлом сезоне
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Испанский специалист считает, что такого игрока «красно-белым» не хватало в прошлом сезоне.
«Это то, чего нам не хватало в прошом сезоне. У нас центр поля, вся линяя полузащиты — все были с правой ногой. Нам не хватало именно левоногого игрока, так как игра часто сваливалась налево. Был акцент на левый фланг.
Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланса в эту ситуацию. Нам этого не хватало. Плюс он силен в стандартах. Он тут, приехал с командой, но пока еще не тренировался с нами. Процессы идут. Новички должны пройти медосмотр и разные тесты», — сказал Абаскаль.
«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубока России.