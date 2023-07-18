Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Фарул
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Урарту
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» представил комплекты формы на новый сезон

Футбольный клуб «Краснодар» представил новые комплекты формы на сезон-2023/24.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Эдуард Сперцян и другие представили домашний и выездной комплекты.

"Дух домашней арены и свежесть изумрудного газона — все это про домашний комплект! Выездной выполнен в более мягких, светло-мятных тонах, подчеркивающих легкость и чистоту игры. Особенность этого комплекта — перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся силами специалистов клуба. В результате мы получили форму, в которой игроки будут ярко выглядеть на поле, а болельщики клуба — как на трибунах стадиона, так и в повседневной жизни", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Во время загрузки произошла ошибка.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Первая женщина-тренер в английском мужском футболе покинула пост...
В контракте на бой Фьюри — Нганну есть пункт о реванше
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь