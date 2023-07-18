«Краснодар» представил комплекты формы на новый сезон

"Дух домашней арены и свежесть изумрудного газона — все это про домашний комплект! Выездной выполнен в более мягких, светло-мятных тонах, подчеркивающих легкость и чистоту игры. Особенность этого комплекта — перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся силами специалистов клуба. В результате мы получили форму, в которой игроки будут ярко выглядеть на поле, а болельщики клуба — как на трибунах стадиона, так и в повседневной жизни", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.