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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент РПЛ Александр Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев будет работать в УЕФА, уже в другом комитете.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, покинувший пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, продолжит работу в другом комитете организации, сообщает ТАСС.

«Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА. На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе — будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду.

Поеду ли на второе заседание комитета по мини-футболу и пляжному футболу в этом году? Я знаю, кто будет председателем. Мы пообщались с ним, я не хочу официально озвучивать, так как-либо Российский футбольный союз, либо УЕФА официально все составы комитетов озвучат. Но в рабочем режиме мы с моим коллегой, кто возглавил вместо меня комитет, все проговорили, давно его знаю, очень грамотный и профессиональный специалист. Очень рад, что именно он возглавил. Естественно, я уже участвовать не буду в работе комитета, это будет делать мой коллега. Но мы договорились: если нужна будет моя помощь, какие-то консультации с учетом моего опыта — все-таки почти семь лет отработал — конечно, ему помогу. А так — жду работу в новом комитете, очень доволен, благодарен УЕФА за доверие. Продолжу работу в новом комитете, скоро все узнаете», — рассказал Алаев.

28 июня после исполкома УЕФА Алаев сообщил, что покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 26 сентября в кипрском городе Лимассол. Как говорится в документе УЕФА, Алаев стал четвертым заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

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