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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: в «Краснодар» перейдет защитник испанского клуба

Уругвайский защитник «Вальядолида» Лукас Оласа попал в сферу интересов краснодарского клуба.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в своих соцсетях журналист Роберто Антолин, Лукас Оласа станет игроком «быков».

Стороны уточняют последние детали, касающиеся зарплаты и срока контракта футболиста. Отмечается, что Оласа мог перейти в «Нант», но трансфер не состоялся.

По информации источника, контракт Оласы с «Краснодаром» будет рассчитан на два года. Несмотря на предложения из Франции и Греции, игрок близок к переходу в клуб из РПЛ.

Издание Diario de Valladolid также подтверждает, что Оласа переходит в «Краснодар».

29-летний футболист выступает на позиции левого защитника. За «Вальядолид» Оласа играет с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.

До «Вальядолида» Оласа выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».

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