Источник: в «Краснодар» перейдет защитник испанского клуба
Уругвайский защитник «Вальядолида» Лукас Оласа попал в сферу интересов краснодарского клуба.
Уругвайский защитник «Вальядолида» Лукас Оласа попал в сферу интересов краснодарского клуба.
Как сообщил в своих соцсетях журналист Роберто Антолин, Лукас Оласа станет игроком «быков».
Стороны уточняют последние детали, касающиеся зарплаты и срока контракта футболиста. Отмечается, что Оласа мог перейти в «Нант», но трансфер не состоялся.
По информации источника, контракт Оласы с «Краснодаром» будет рассчитан на два года. Несмотря на предложения из Франции и Греции, игрок близок к переходу в клуб из РПЛ.
Издание Diario de Valladolid также подтверждает, что Оласа переходит в «Краснодар».
29-летний футболист выступает на позиции левого защитника. За «Вальядолид» Оласа играет с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.
До «Вальядолида» Оласа выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».