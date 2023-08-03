Источник: в «Краснодар» перейдет защитник испанского клуба

Как сообщил в своих соцсетях журналист Роберто Антолин, Лукас Оласа станет игроком «быков».

Стороны уточняют последние детали, касающиеся зарплаты и срока контракта футболиста. Отмечается, что Оласа мог перейти в «Нант», но трансфер не состоялся.

По информации источника, контракт Оласы с «Краснодаром» будет рассчитан на два года. Несмотря на предложения из Франции и Греции, игрок близок к переходу в клуб из РПЛ.

Издание Diario de Valladolid также подтверждает, что Оласа переходит в «Краснодар».

29-летний футболист выступает на позиции левого защитника. За «Вальядолид» Оласа играет с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.