Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Бачка-Топола
Брага
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Панатинаикос
Футбол. Зарубежный
14.08
Атлетико
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
14.08
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий назвал «дебилом» журналиста, задавшего вопрос Дзюбе

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, который адресовал угрозы журналисту после матча четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» (1:1).

Локомотив
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дзюба пропускал тот матч из-за повреждения. После игры у стадиона нападающий «железнодорожников» вступил в конфликт с журналистом, который вел видеосъемку и задавал ему вопросы. Дзюба пообещал «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию. Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно.

В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь. Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы.

Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай — история, когда Артем давал автографы детям. Это же длинная цепочка. Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ.

Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба — другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», — сказал Слуцкий.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В этом сезоне он провел за команду два матча и забил один гол.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим «Локомотива»
Слуцкий назвал «дебилом» журналиста, задавшего вопрос Дзюбе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь