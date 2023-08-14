КДК РФС ведет проверку эпизода грубого общения Дзюбы с журналистом

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что проходит проверка по инциденту с угрозами в адрес журналиста от нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Будет ли вынесен на разбор эпизод грубого общения Дзюбы с журналистом? Мы проверяем эпизод, пока не могу сказать. Проверка идет», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

После матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1, журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить реакцию форварда на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами.