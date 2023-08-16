Арсен Захарян не улетел в Испанию и провел тренировку с «Динамо»
В переговорах о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли проблемы, сообщает источник «Чемпионата».
В переговорах о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникли проблемы, сообщает источник «Чемпионата».
Несмотря на информацию о том, что клубы уже решили все вопросы, и футболисту осталось лишь прилететь в Испанию, пройти медосмотр и подписать контракт, игрок по-прежнему остается в Москве и сегодня тренировался с основным составом, который готовится к матчу 5-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА.
Об этом пресс-служба бело-голубых сообщила ТАСС.
«Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, “Динамо”, как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между “Динамо” и испанским клубом “Реал Сосьедад” полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и испанский «Реал Сосьедад» согласовали трансфер 20-летнего футболиста сборной России за 12 миллионов евро.