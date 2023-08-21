Футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП: фото

По информации источника, ДТП произошло сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице. Футболист управлял автомобилем Mercedes GT63 AMG, который столкнулся с внедорожником аналогичной марки. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сам футболист при столкновении не пострадал.

По информации портала Orenday, стоимость автомобиля Писарского составляет не менее семи миллионов рублей.