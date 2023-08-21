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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП: фото

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает телеграм-канал «Бегун».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, ДТП произошло сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице. Футболист управлял автомобилем Mercedes GT63 AMG, который столкнулся с внедорожником аналогичной марки. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сам футболист при столкновении не пострадал.

По информации портала Orenday, стоимость автомобиля Писарского составляет не менее семи миллионов рублей.

Писарский перешел в «Крылья Советов» зимой этого года из «Оренбурга». 27-летний нападающий провел за самарский клуб 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Писарский пропускает начало нового сезона из-за травмы. Игрок восстанавливается от разрыва связок голеностопного сустава.

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