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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о подписании защитника из клуба Ла Лиги

Сербский защитник «Альмерии» Срджан Бабич переходит в московский клуб, о чем «Спартак» объявил на своем официальном сайте.

Спартак
Альмерия
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Источник: ФК "Спартак"

27-летний Бабич играет на позиции центрального защитника. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера не раскрывается. За «Спартак» серб будет выступать под 6-м номером.

Срджан — воспитанник боснийского «Бораца» и сербской «Воеводины». В 2021 году Бабич стал игроком «Альмерии». Он помог клубу вернуться в высший испанский дивизион, при этом вошел в символическую сборную Сегунды по итогам сезона.

Весной 2023-го «Альмерия» сохранила прописку в Ла Лиге, одержав несколько ярких побед. В частности, обыграла «Барселону» со счетом 1:0. Во многих матчах Бабич выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил за сезон три мяча.

В 2015 году защитник стал победителем молодежного чемпионата мира, который проходил в Новой Зеландии. В финале Сербия в дополнительное время обыграла Бразилию.

На счету Бабича четыре матча за сборную Сербии, включая выступление на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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