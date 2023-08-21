«Спартак» объявил о подписании защитника из клуба Ла Лиги

Источник: ФК "Спартак"

27-летний Бабич играет на позиции центрального защитника. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера не раскрывается. За «Спартак» серб будет выступать под 6-м номером.

Срджан — воспитанник боснийского «Бораца» и сербской «Воеводины». В 2021 году Бабич стал игроком «Альмерии». Он помог клубу вернуться в высший испанский дивизион, при этом вошел в символическую сборную Сегунды по итогам сезона.

Весной 2023-го «Альмерия» сохранила прописку в Ла Лиге, одержав несколько ярких побед. В частности, обыграла «Барселону» со счетом 1:0. Во многих матчах Бабич выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил за сезон три мяча.

В 2015 году защитник стал победителем молодежного чемпионата мира, который проходил в Новой Зеландии. В финале Сербия в дополнительное время обыграла Бразилию.