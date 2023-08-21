События прошедшей недели. Захарян — в Испании, Неймар — в Саудовской Аравии, «Зенит» показал, кто чемпион

«Зенит» обошел «Спартак»

В главном матче недели, а может быть и первой половины сезона «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» (3:1). В этот раз все выглядит так, будто «красно-белые» приняли поражение. В частности, лидер «Спартака» Александо Соболев после матча признал, что «Зенит» заслужил победу и назвал игру своей команды «безвольной». Благодаря этой победе «Зенит» поднялся в топ-4.

«Динамо» дома одержало волевую победу в Братском дерби с ЦСКА (2:1). «Краснодар» дома на 97-й минуте упустил победу над «Локомотивом», не сумев начать сезон с пяти побед подряд. «Сочи» дома разгромил «Ростов» (4:0). После пяти туров в турнирной таблице лидируют «Краснодар» и, внезапно, «Урал», который в субботу минимально обыграл «Балтику» (1:0).

Также в РПЛ состоялась первая в этом сезоне тренерская отставка: Сергей Ташуев был уволен из «Ахмата» после пяти поражений в шести матчах. На смену ему пришел многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, который стартовал на новом месте с разгромной победы над «Оренбургом» (4:0).

Россиянин уехал в топ-чемпионат

Арсен Захарян наконец-то перебрался в Европу. Его новым клубом стал вернувшийся в этом сезоне в Лигу чемпионов «Реал Сосьедад», который заплатил «Динамо» за 20-летнего россиянина 12 млн евро. Полузащитник сборной России подписал с испанским клубом контракт на шесть лет, взял себе 12-й номер и дал свое первое интервью. Теперь поводов у российских болельщиков смотреть Ла Лигу стало сильно больше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=67339d17e748106a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239275" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем временем Далер Кузяев забил свой первый мяч за французский «Гавр», вонзив мяч в ворота блестящим ударом с левой ноги в девятку. Впрочем, команде это сильно не помогло и она проиграла «Бресту» (1:2).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=816774854b6935bf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239274" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неймар переехал в Саудовскую Аравию

Саудовская лига обзавелась новой суперзвездой: в «Аль-Хилаль» перешел бразильский нападающий Неймар. «ПСЖ» получил за игрока 90 млн евро, что позволило бразильцу установить новый рекорд по совокупной стоимости трансферов. За два года в Саудовской Аравии Неймар получит 160 млн евро, а в его контракт включена масса «плюшек», среди которых роскошный особняк, девять автомобилей и право нарушать местные законы. Впрочем, дебютировать за новый клуб в ближайших матчах Неймар не сможет: в «Аль-Хилаль» он приехал с мышечной травмой.

На этом «Аль-Хилаль» не остановился и приобрел еще двух статусных игроков. Самый титулованный клуб Саудовской Аравии за 21 млн евро подписал героя ЧМ-2022, марокканского вратаря Яссина Буну, а потом заплатил 55 млн евро «Фулхэму» за нападающего Александра Митровича.

«Челси» продолжает взрывать трансферный рынок

На минувшей неделе лондонцы совершили сразу два крупных трансфера. Из «Брайтона» за 133 млн евро куплен эквадорский опорник Мойсес Кайседо. Это самый дорогой трансфер этого лета, рекордный в истории АПЛ и четвертый самый дорогой трансфер в истории футбола. Подробнее об игроке можно почитать здесь.

Спустя четыре дня «Челси» объявил о трансфере 19-летнего бельгийского опорника «Саутгемптона» Ромео Лавии за 62 млн евро. Примечательно, что обоих игроков жаждал заполучить «Ливерпуль», но в итоге дыру в опорной зоне пришлось затыкать капитаном сборной Японии Ватару Эндо, который был выкуплен из «Штутгарта» всего за 18 млн евро.

Месси стал самым титулованным футболистом планеты

Месси выиграл свой первый трофей с «Интер Майами». Его новый клуб выиграл Кубок лиг, одолев в финале «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9). Аргентинец забил в каждом из семи матчей за «Интер Майами», настреляв в общей сложности 10 мячей. Кубок лиг стал 44-м трофеем в карьере Месси, что сделало его рекордсменом среди игроков по общему числу завоеванных командных титулов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7f5e5732f2b5924f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239273" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ман Сити» выиграл новый трофей

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы, победив «Севилью» (1:1, пен. 5:4). Благодаря этой победе главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола и полузащитник Матео Ковачич установили рекорд Суперкубка УЕФА, выиграв турнир с тремя разными командами. Несмотря на успех, Гвардиола запретил своим игрокам праздновать победу в Суперкубке.

Не обошлось и без плохих новостей для «Сити»: лидер команды Кевин де Брейне перенес операцию на подколенном сухожилии и будет вынужден пропустить несколько месяцев.

Топ-лиги набирают ход

В Англии топ-клубы потеряли первые очки. «Манчестер Юнайтед» впервые за три года проиграл «Тоттенхэму» (0:2), а «Челси» уступил «Вест Хэму» (1:3). Как видно, многомиллионные вливания нового владельца лондонцев Тодда Боэли команде не особо помогают, а они, кстати, уже перевалили за миллиард долларов. В Испании «Реал» обыграл «Альмерию» (3:1) благодаря дублю Джуда Беллингема, а «Барселона» дома с большим трудом победила «Кадис» (2:0).

Последними в Европе стартовали чемпионаты в Италии и Германии. «Бавария» не заметила сопротивления «Вердера» (4:0), а Харри Кейн забил свой первый мяч в Бундеслиге. «Наполи» начал защиту чемпионского титула с победы над «Фрозиноне» (3:1), а приведший их к чемпионству тренер Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии и теперь намерен судиться со своим бывшим клубом.

«ПСЖ» остается пока главным разочарованием первых двух недель в европейских топ-лигах. Парижане потеряли очки в двух стартовых турах, не помогло даже возвращение в состав Мбаппе. Судьба звездного француза до сих пор не ясна: «Реал» предпримет еще одну попытку купить игрока в последние дни летнего трансферного окна.

Испания выиграла женский ЧМ по футболу

Испания впервые в своей истории выиграла женский чемпионат мира по футболу, обыграв в финальном матче англичанок (1:0). Таким образом Испания стала пятой страной после США, Норвегии, Германии и Японии, которой покорился женский мундиаль.

Россия продолжает терять спортсменов

Две российских спортсменки на минувшей неделе сменили спортивное гражданство. Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко теперь будет выступать за Казахстан, а биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать под флагом Финляндии.

Страшная трагедия в российском хоккее

14 августа не стало российского хоккеиста Родиона Амирова. У него была многообещающая карьера: он был задрафтован в первом раунде НХЛ и результативно провел свои первые матчи за сборную России. Но в феврале 2022 года у Амирова нашли опухоль головного мозга, а в октябре у него случилось серьезное обострение. Ему был всего 21 год.