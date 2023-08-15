«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева

Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Футбольный клуб “Ахмат” и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере», — гласит официальное заявление клуба.

После четырех туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх.

Сообщается, что клуб определится с кандидатурой главного тренера «в ближайшем будущем». Готовить команду к домашнему матчу 5‑го тура РПЛ против «Оренбурга» и исполнять обязанности главного тренера будет тренер молодежной команды Иса Байтиев.