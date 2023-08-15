«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева
В минувшем сезоне «Ахмат» под руководством Ташуева повторил лучшее достижение в своей истории, заняв пятое место в Чемпионате России.
В минувшем сезоне «Ахмат» под руководством Ташуева повторил лучшее достижение в своей истории, заняв пятое место в Чемпионате России.
Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.
«Футбольный клуб “Ахмат” и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере», — гласит официальное заявление клуба.
После четырех туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх.
Сообщается, что клуб определится с кандидатурой главного тренера «в ближайшем будущем». Готовить команду к домашнему матчу 5‑го тура РПЛ против «Оренбурга» и исполнять обязанности главного тренера будет тренер молодежной команды Иса Байтиев.
64-летний Сергей Ташуев работал в Грозном с сентября 2022 года, до этого проработал в ряде клубов, включая нальчикский «Спартак», «Анжи» и «Кубань».