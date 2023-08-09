«Ахмат» объявил о переходе футболиста «Лиона»

«Опорный полузащитник Камило Рейджерс де Оливейра перешел в “Ахмат” из “Олимпик Лион”. Футболист, играющий на позиции опорного полузащитника, будет защищать цвета грозненцев три сезона. Соглашение действует до окончания чемпионата 2025/26.

Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Права на полузащитника принадлежали «Лиону» с 2020 года. Камило не сумел дебютировать за основную команду «ткачей», проведя четыре матча за дубль, а также выступая на правах аренды за бразильскую «Куябу» и бельгийский «РВД Моленбек». В минувшем сезоне на счету игрока девять матчей за команду из Бельгии.