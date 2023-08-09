Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
Сочи
20
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Погонь
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
4.08
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» объявил о переходе футболиста «Лиона»

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе полузащитника французского футбольного клуба «Олимпик Лион» Камило Рейджерса де Оливейры.

Ахмат
ЛионПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: соцсети
Во время загрузки произошла ошибка.

«Опорный полузащитник Камило Рейджерс де Оливейра перешел в “Ахмат” из “Олимпик Лион”. Футболист, играющий на позиции опорного полузащитника, будет защищать цвета грозненцев три сезона. Соглашение действует до окончания чемпионата 2025/26.

Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Права на полузащитника принадлежали «Лиону» с 2020 года. Камило не сумел дебютировать за основную команду «ткачей», проведя четыре матча за дубль, а также выступая на правах аренды за бразильскую «Куябу» и бельгийский «РВД Моленбек». В минувшем сезоне на счету игрока девять матчей за команду из Бельгии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ахмат» объявил о переходе футболиста «Лиона»
Центр фигурного катания Тутберидзе планируют открыть в сентябре
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь