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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата»

15 августа «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Вчера у нас был матч с “Пари НН”. Задача была выигрывать и набирать очки. Потом была бы домашняя игра. Надо было забираться наверх, на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, в частности мои, оказались заложниками ситуации — пятое место, ниже падать нельзя было, а тут поражение.

Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ниша. Результата не было.

Вчера достаточно доброжелательно и толерантно поговорили с президентом клуба. Решили, что лучше кому-то встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. [Вроде бы] все хорошо, ребята молодцы — но показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будем общаться», — сказал Ташуев корреспонденту «Чемпионата».

В минувшем сезоне «Ахмат» под руководством Ташуева повторил лучшее достижение в своей истории, заняв пятое место в Чемпионате России.

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