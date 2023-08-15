Траты «Челси» на трансферы при новом владельце перевалили за миллиард долларов

Консорциум во главе с Тоддом Боэли приобрел «Челси» в мае 2022 года за 5,2 млрд долларов. При американце лондонский клуб уже совершил 21 трансфер. В ближайшее время к ним добавится сделка по переходу полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии за 65 млн долларов, которая будет завершена в ближайшее время.

После покупки у «Брайтона» эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо за 146 млн долларов суммарные траты лондонцев с прошлого лета составили 1,04 млрд долларов. Примерно столько же «Челси» потратил на трансферы за последние шесть лет эпохи Романа Абрамовича.

В пятерку самых дорогих приобретений «Челси» при Боэли помимо Кайседо входят Энцо Фернандес (132,5 млн долларов), Уэсли Фофана (88 млн долларов), Михаил Мудрик (76,6 млн долларов) и Марк Кукурелья (71,5 млн долларов).