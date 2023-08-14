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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько «Реал» заплатит «Челси» за аренду вратаря

Аренда вратаря Кепы Аррисабалаги обойдется «Реалу» в € 1 млн, сообщает журналист Мануэль Амор в колонке для Relevo.

Челси
Реал
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Источник: Reuters

По информации источника, «Челси» получит € 1 млн за Аррисабалагу, который перешел в «Реал» на правах аренды. Вратарь будет выступать в испанском клубе под 46-м номером. «Реал» подписал контракт с Кепой сроком на один сезон — до июня 2024 года. В соглашении не предусмотрен дальнейший выкуп контракта.

Ранее стало известно о том, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил на тренировке разрыв крестообразной связки левого колена. Команда быстро нашла замену голкиперу в лице испанца.

28-летний Кепа провел 39 матчей за «Челси» в прошлом сезоне, он пропустил 45 голов и 12 раз сыграл на ноль.

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Стало известно, сколько «Реал» заплатит «Челси» за аренду вратаря
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