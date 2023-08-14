«Реал» объявил о переходе голкипера «Челси» Кепы
Футбольный клуб «Реал Мадрид» на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.
Испанский клуб арендовал вратаря на один сезон у лондонского «Челси». Соглашение рассчитано до июня 2024 года. О возможности выкупа Аррисабалаги не сообщается.
«Кепа Аррисабалага — новый игрок мадридского “Реала”. Наша команда усилилась вратарем с международным опытом, который выиграл Лигу Наций-2023 в составе сборной Испании и провел более 100 матчей в Премьер-лиге», — говорится в сообщении на сайте клуба.
За «Реал» Кепа будет играть под 46-м номером.
Ранее стало известно, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуатр получил разрыв крестообразной связки левого колена, из-за этой травмы он пропустит большую часть нового сезона.
В минувшем сезоне Кепа пропустил 45 голов в 39 матчах «Челси» во всех турнирах и сыграл на ноль в 12 встречах.