«Реал» объявил о переходе голкипера «Челси» Кепы

Испанский клуб арендовал вратаря на один сезон у лондонского «Челси». Соглашение рассчитано до июня 2024 года. О возможности выкупа Аррисабалаги не сообщается.

«Кепа Аррисабалага — новый игрок мадридского “Реала”. Наша команда усилилась вратарем с международным опытом, который выиграл Лигу Наций-2023 в составе сборной Испании и провел более 100 матчей в Премьер-лиге», — говорится в сообщении на сайте клуба.

За «Реал» Кепа будет играть под 46-м номером.

Ранее стало известно, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуатр получил разрыв крестообразной связки левого колена, из-за этой травмы он пропустит большую часть нового сезона.