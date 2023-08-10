Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке «Реала»

По информации источника, 31-летнего бельгийца вынесли с поля на носилках в слезах. Позже «Реал» официально подтвердил, что у Куртуа диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Теперь бельгийскому голкиперу предстоит операция и длительная реабилитация. До 2024 года выйти на поле он не сможет.

Уже 12 августа «Реалу» предстоит стартовать в чемпионате Испании матчем против «Атлетика» в Бильбао.

Это второе серьезное повреждение коленей в карьере Куртуа. В 2015 году в «Челси» он перенес разрыв мениска правого колена. На восстановление у бельгийца ушло около трех месяцев.

Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В составе команды бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира. В 2018 году Куртуа получил индивидуальную награду лучшему голкиперу чемпионата мира в России, где Бельгия заняла третье место.