Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке «Реала»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил тяжелую травму на тренировке мадридской команды. Об этом сообщает Relevo.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил тяжелую травму на тренировке мадридской команды. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, 31-летнего бельгийца вынесли с поля на носилках в слезах. Позже «Реал» официально подтвердил, что у Куртуа диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Теперь бельгийскому голкиперу предстоит операция и длительная реабилитация. До 2024 года выйти на поле он не сможет.
Уже 12 августа «Реалу» предстоит стартовать в чемпионате Испании матчем против «Атлетика» в Бильбао.
Это второе серьезное повреждение коленей в карьере Куртуа. В 2015 году в «Челси» он перенес разрыв мениска правого колена. На восстановление у бельгийца ушло около трех месяцев.
Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В составе команды бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира. В 2018 году Куртуа получил индивидуальную награду лучшему голкиперу чемпионата мира в России, где Бельгия заняла третье место.
На данный момент в заявке «Реала» всего два вратаря помимо бельгийца. Вторым вратарем после Куртуа является украинский вратарь Андрей Лунин. Ворота второй команды «Реала» «Кастильи» защищает 21-летний Марио де Луис.