Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Эсперанж
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Хеккен
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Пюник
Футбол. Кубок России
20:00
Ахмат
Балтика
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:00
Валмиера
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
Актобе
Футбол. Еврокубки
20:00
Санта-Колома
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Легия
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Хартс
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Неман
Футбол. Еврокубки
21:00
Арока
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:30
Хайберниан
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
ПАОК
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил тяжелую травму на тренировке мадридской команды. Об этом сообщает Relevo.

Реал
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

По информации источника, 31-летнего бельгийца вынесли с поля на носилках в слезах. Позже «Реал» официально подтвердил, что у Куртуа диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Теперь бельгийскому голкиперу предстоит операция и длительная реабилитация. До 2024 года выйти на поле он не сможет.

Уже 12 августа «Реалу» предстоит стартовать в чемпионате Испании матчем против «Атлетика» в Бильбао.

Это второе серьезное повреждение коленей в карьере Куртуа. В 2015 году в «Челси» он перенес разрыв мениска правого колена. На восстановление у бельгийца ушло около трех месяцев.

Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В составе команды бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира. В 2018 году Куртуа получил индивидуальную награду лучшему голкиперу чемпионата мира в России, где Бельгия заняла третье место.

На данный момент в заявке «Реала» всего два вратаря помимо бельгийца. Вторым вратарем после Куртуа является украинский вратарь Андрей Лунин. Ворота второй команды «Реала» «Кастильи» защищает 21-летний Марио де Луис.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке «Реала»
Интересовавший «Спартак» футболиcт перешел в клуб Ла Лиги
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь