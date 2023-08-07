Мбаппе не попадет в заявку «ПСЖ» на матч первого тура Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попадет в заявку команды на матч первого тура Лиги 1, об этом сообщил в своих соцсетях журналист The Athletic Марио Кортегана.

Ранее поступила информация, что француз продолжит тренироваться отдельно от основной команды «ПСЖ» после возвращения клуба из турне по Японии.

Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в «Реал», однако «ПСЖ» не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы продать француза или продлить с ним контракт.

Испанская газета Marca сообщала, что Луис Энрике, пришедший летом на пост главного тренера «ПСЖ», может покинуть клуб из-за ситуации с Мбаппе.