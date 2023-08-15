Дарио Срна: cказал президенту «Шахтера», что мы дешево продали Мудрика

«Сказал Ахметову, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), президент никогда не продал бы за 100 миллионов. Ахметов хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но ¼, ½, я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты», — сказал Срна в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».