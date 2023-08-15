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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарио Срна: cказал президенту «Шахтера», что мы дешево продали Мудрика

Бывший футболист сборной Хорватии, а ныне спортивный директор «Шахтера» считает, что клуб мог продать Михаила Мудрика дороже 100 миллионов евро.

Челси
Шахтер
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Источник: Reuters

Дарио Срна оценил трансферную стоимость Михаила Мудрика при продаже в «Челси».

«Сказал Ахметову, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), президент никогда не продал бы за 100 миллионов. Ахметов хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но ¼, ½, я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты», — сказал Срна в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе 2023 года Михаил Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Дарио Срна провел более 300 матчей за «Шахтер» с 2003-го по 2018-й год. За сборную Хорватии защитник сыграл 134 матча, что является вторым результатом после Луки Модрича (166).

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