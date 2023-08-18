«Челси» объявил о переходе Ромео Лавиа за 62 млн евро

19-летний бельгийский опорник подписал с лондонским клубом контракт до 2030 года. Сумма трансфера составила 62 млн евро, еще шесть миллионов предусмотрены в качестве бонусов. В новом клубе Лавиа будет выступать под 45-м номером.

«Я очень рад присоединиться к “Челси” и стать частью этого невероятного проекта. Это клуб с великой историей, и я очень рад начать здесь свой путь. Не могу дождаться встречи со всеми моими новыми товарищами по команде и создать химию вместе, чтобы вместе добиваться больших результатов», — сказал Лавиа после подписания контракта.

Лавиа является воспитанником «Андерлехта». В 16 лет он перешел в академию «Манчестер Сити», в которой провел два года и принял участие в двух матчах первой команды «горожан». В 2022 году Лавия за 12 млн евро был выкуплен «Саутгемптоном», за который он провел 34 матча, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.