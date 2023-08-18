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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Реале Сосьедад» рассказали о ситуации с трансфером Захаряна

В пресс‑службе испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян прилетит в Сан-Себастьян и подпишет контракт с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Реал Сосьедад
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Источник: РИА "Новости"

«В пятницу Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт не будет подписан в тот же день», — заявили в пресс‑службе баскского клуба.

Накануне журналист Фабрицио Романо заявил, что Захарян отправится в Испанию уже сегодня, а «Реал Сосьедад» запланировал для россиянина медосмотр.

Договоренность о переходе Захаряна в испанский клуб была достигнута 13 августа. Сумма трансфера должна составить около 12 млн евро без учета бонусов.

Захарян является воспитанником «Динамо» и выступал за первую команду сине-голубых с 2020 года. В составе московского клуба он провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.

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