В «Реале Сосьедад» рассказали о ситуации с трансфером Захаряна
В пресс‑службе испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян прилетит в Сан-Себастьян и подпишет контракт с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В пресс‑службе испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян прилетит в Сан-Себастьян и подпишет контракт с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«В пятницу Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт не будет подписан в тот же день», — заявили в пресс‑службе баскского клуба.
Накануне журналист Фабрицио Романо заявил, что Захарян отправится в Испанию уже сегодня, а «Реал Сосьедад» запланировал для россиянина медосмотр.
Договоренность о переходе Захаряна в испанский клуб была достигнута 13 августа. Сумма трансфера должна составить около 12 млн евро без учета бонусов.
Захарян является воспитанником «Динамо» и выступал за первую команду сине-голубых с 2020 года. В составе московского клуба он провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.