В «Реале Сосьедад» рассказали о ситуации с трансфером Захаряна

«В пятницу Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт не будет подписан в тот же день», — заявили в пресс‑службе баскского клуба.

Накануне журналист Фабрицио Романо заявил, что Захарян отправится в Испанию уже сегодня, а «Реал Сосьедад» запланировал для россиянина медосмотр.

Договоренность о переходе Захаряна в испанский клуб была достигнута 13 августа. Сумма трансфера должна составить около 12 млн евро без учета бонусов.