Источник: разногласия по трансферу Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» улажены
Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» окончательно согласован. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» окончательно согласован. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Договоренность о переходе 20-летнего россиянина в испанский клуб была достигнута 13 августа. На следующий день Захарян должен был отправиться в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта, но футболист остался в Москве.
По информации источника, причиной задержки трансфера стали финансовые разногласия между «Динамо» и агентом Павлом Андреевым по размеру агентской комиссии. Сейчас стороны достигли соглашения — агент Захаряна получит за его переход два миллиона евро.
Испанский клуб получил уведомление от «Динамо» о достижении всех договоренностей. В ближайшее время Захарян должен отправиться в Испанию для официального завершения сделки. Сумма трансфера должна составить около 12 млн евро без учета бонусов.
Захарян является воспитанником «Динамо». За первую команду он дебютировал в ноябре 2020 года. В составе московского клуба Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.