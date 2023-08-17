Источник: разногласия по трансферу Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» улажены

Договоренность о переходе 20-летнего россиянина в испанский клуб была достигнута 13 августа. На следующий день Захарян должен был отправиться в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта, но футболист остался в Москве.

По информации источника, причиной задержки трансфера стали финансовые разногласия между «Динамо» и агентом Павлом Андреевым по размеру агентской комиссии. Сейчас стороны достигли соглашения — агент Захаряна получит за его переход два миллиона евро.

Испанский клуб получил уведомление от «Динамо» о достижении всех договоренностей. В ближайшее время Захарян должен отправиться в Испанию для официального завершения сделки. Сумма трансфера должна составить около 12 млн евро без учета бонусов.