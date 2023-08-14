Захарян во вторник пройдет медосмотр для «Реала Сосьедад»
Медосмотр полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланирован на завтра, 15 августа. Об этом сообщает «Чемпионат».
Динамо
Реал Сосьедад
Медосмотр полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланирован на завтра, 15 августа. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ожидается, что после прохождения всех медицинских тестов российский футболист подпишет долгосрочный контракт с новым клубом. «Динамо» получит за Захаряна около 13 млн евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.
Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду сине-голубых с 2020 года. За московский клуб 20-летний футболист провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.