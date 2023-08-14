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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян во вторник пройдет медосмотр для «Реала Сосьедад»

Медосмотр полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланирован на завтра, 15 августа. Об этом сообщает «Чемпионат».

Динамо
Реал Сосьедад
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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что после прохождения всех медицинских тестов российский футболист подпишет долгосрочный контракт с новым клубом. «Динамо» получит за Захаряна около 13 млн евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду сине-голубых с 2020 года. За московский клуб 20-летний футболист провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.

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