Лунев в ближайшее время станет игроком «Карабаха»

По информации источника, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. «Карабах» серьезно интересовался 31-летним российским вратарем в зимнее трансферное окно, но сделка в последний момент сорвалась.

Этим летом у Лунева истек контракт с леверкузенским «Байером» и сейчас игрок находится в статусе свободного агента. За два года в немецком клубе россиянин провел три матча и пропустил четыре мяча. Ранее Лунев защищал ворота петербургского «Зенита».