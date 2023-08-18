Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизан
Сабах
П 5:4
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
Футбол. Еврокубки
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Хартс
Русенборг
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Дерри Сити
Тобол Кс
П 5:6
10
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Лунев в ближайшее время станет игроком «Карабаха»

Бывший вратарь «Зенита» и «Байера» Андрей Лунев подпишет контракт с действующим чемпионом Азербайджана «Карабахом». Об этом сообщает портал Sport24.az.

Карабах
Байер
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. «Карабах» серьезно интересовался 31-летним российским вратарем в зимнее трансферное окно, но сделка в последний момент сорвалась.

Этим летом у Лунева истек контракт с леверкузенским «Байером» и сейчас игрок находится в статусе свободного агента. За два года в немецком клубе россиянин провел три матча и пропустил четыре мяча. Ранее Лунев защищал ворота петербургского «Зенита».

Минувшим вечером «Карабах» вышел в решающий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет со словенской «Олимпией». Тем самым азербайджанский клуб гарантировал себе участие в еврокубках в этом сезоне — в случае поражения он получит место в групповом этапе Лиги Конференций.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча
Тэйвз пропустит ближайший сезон НХЛ, но не завершает карьеру
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь