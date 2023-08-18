Лунев в ближайшее время станет игроком «Карабаха»
Бывший вратарь «Зенита» и «Байера» Андрей Лунев подпишет контракт с действующим чемпионом Азербайджана «Карабахом». Об этом сообщает портал Sport24.az.
Бывший вратарь «Зенита» и «Байера» Андрей Лунев подпишет контракт с действующим чемпионом Азербайджана «Карабахом». Об этом сообщает портал Sport24.az.
По информации источника, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. «Карабах» серьезно интересовался 31-летним российским вратарем в зимнее трансферное окно, но сделка в последний момент сорвалась.
Этим летом у Лунева истек контракт с леверкузенским «Байером» и сейчас игрок находится в статусе свободного агента. За два года в немецком клубе россиянин провел три матча и пропустил четыре мяча. Ранее Лунев защищал ворота петербургского «Зенита».
Минувшим вечером «Карабах» вышел в решающий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет со словенской «Олимпией». Тем самым азербайджанский клуб гарантировал себе участие в еврокубках в этом сезоне — в случае поражения он получит место в групповом этапе Лиги Конференций.