Зайнутдинов сфотографировался в Стамбуле в футболке «Бешикташа»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239269&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке. В аэропорту его встречали вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая и около десятка болельщиков, которые принесли с собой флаг Казахстана.

«Зайнутдинов в Стамбуле. Футболист прибыл для завершения трансфера», — говорится в сообщении клуба.

Источник: Социальные сети "Бешикташа"

Ожидается, что ЦСКА получат за игрока пять миллионов евро и 15 процентов от последующей перепродажи.