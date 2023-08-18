Зайнутдинов сфотографировался в Стамбуле в футболке «Бешикташа»

Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке. В аэропорту его встречали вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая и около десятка болельщиков, которые принесли с собой флаг Казахстана.
«Зайнутдинов в Стамбуле. Футболист прибыл для завершения трансфера», — говорится в сообщении клуба.
Ожидается, что ЦСКА получат за игрока пять миллионов евро и 15 процентов от последующей перепродажи.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Ростова» за два миллиона евро. В составе армейцев казахстанец провел 83 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.