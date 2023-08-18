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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Зайнутдинов сфотографировался в Стамбуле в футболке «Бешикташа»

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прибыл в Турцию для завершения своего перехода в «Бешикташ». Об этом сообщает официальная страница турецкого клуба в Twitter.

ЦСКА
Бешикташ
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Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке. В аэропорту его встречали вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая и около десятка болельщиков, которые принесли с собой флаг Казахстана.

«Зайнутдинов в Стамбуле. Футболист прибыл для завершения трансфера», — говорится в сообщении клуба.

Источник: Социальные сети "Бешикташа"

Ожидается, что ЦСКА получат за игрока пять миллионов евро и 15 процентов от последующей перепродажи.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Ростова» за два миллиона евро. В составе армейцев казахстанец провел 83 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

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