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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бактиер Зайнутдинов покидает РПЛ и уже попрощался с партнерами по ЦСКА

ЦСКА и «Бешикташ» договорились о трансфере полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает источник «Чемпионата».

ЦСКА
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

25-летний футболист сборной Казахстана после тренировки 17 августа попрощался с партнерами по команде.

Ранее поступала информация о том, что Зайнутдинов перейдет в турецкий «Бешикташ» за 5 миллионов евро плюс 15% от перепродажи.

Отмечается, что Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. В общей сложности Зайнутдинов провел 95 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 9 мячей, сделал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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Бактиер Зайнутдинов покидает РПЛ и уже попрощался с партнерами по ЦСКА
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