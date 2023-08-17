Бактиер Зайнутдинов покидает РПЛ и уже попрощался с партнерами по ЦСКА

25-летний футболист сборной Казахстана после тренировки 17 августа попрощался с партнерами по команде.

Ранее поступала информация о том, что Зайнутдинов перейдет в турецкий «Бешикташ» за 5 миллионов евро плюс 15% от перепродажи.

Отмечается, что Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. В общей сложности Зайнутдинов провел 95 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 9 мячей, сделал 8 результативных передач.