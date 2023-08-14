Источник: Игрок ЦСКА подписал контракт с турецким «Бешикташем»

Источник сообщает, что Бактиер Зайнутдинов подписал со стамбульцами долгосрочный контракт до лета 2027 года. Зарплата игрока сборной Казахстана составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.