Источник: Игрок ЦСКА подписал контракт с турецким «Бешикташем»
По информации Sport24, полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».
Источник сообщает, что Бактиер Зайнутдинов подписал со стамбульцами долгосрочный контракт до лета 2027 года. Зарплата игрока сборной Казахстана составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. В общей сложности Зайнутдинов провел 95 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 9 мячей, сделал 8 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бактиера Зайнутдинова в 6 миллионов евро.
Ранее поступила информация, что турецкие клубы «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» проявляют интерес к другому игроку сборной Казахстана из РПЛ — Нуралы Алипу из «Зенита».