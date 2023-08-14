СМИ: «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят приобрести защитника «Зенита»

Источник: ФК "Зенит"

По информации Sports Digitale, Нуралы Алип может продолжить карьеру в клубе турецкой Суперлиги.

По данным источника, на Алипа претендуют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Оба клубы хотят заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

Минувший сезон «Истанбул Башакшехир» завершил сезон на пятом месте в Чемпионате Турции, а «Трабзонспор» — на шестом.

Казахстанец Нуралы Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.

23-летний Нуралы Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» зимой 2022 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до июня 2025 года.