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14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят приобрести защитника «Зенита»

Центральный защитник петербургского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в сферу интересов турецких клубов.

Зенит
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
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Источник: ФК "Зенит"

По информации Sports Digitale, Нуралы Алип может продолжить карьеру в клубе турецкой Суперлиги.

По данным источника, на Алипа претендуют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Оба клубы хотят заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

Минувший сезон «Истанбул Башакшехир» завершил сезон на пятом месте в Чемпионате Турции, а «Трабзонспор» — на шестом.

Казахстанец Нуралы Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.

23-летний Нуралы Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» зимой 2022 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро..

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