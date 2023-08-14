СМИ: «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят приобрести защитника «Зенита»
Центральный защитник петербургского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в сферу интересов турецких клубов.
Центральный защитник петербургского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в сферу интересов турецких клубов.
По информации Sports Digitale, Нуралы Алип может продолжить карьеру в клубе турецкой Суперлиги.
По данным источника, на Алипа претендуют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Оба клубы хотят заполучить футболиста в летнее трансферное окно.
Минувший сезон «Истанбул Башакшехир» завершил сезон на пятом месте в Чемпионате Турции, а «Трабзонспор» — на шестом.
Казахстанец Нуралы Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу Суперлиги. Каждый клуб имеет право заявить в свой состав максимум 14 легионеров. Вместе с тем, по новым правилам, каждый участник Суперлиги сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из тюркоязычной страны: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан или Узбекистан.
23-летний Нуралы Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» зимой 2022 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро..