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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Дембеле сыграют за «ПСЖ» в матче 2-го тура Лиги 1

Об этом заявил главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике.

ПСЖ
ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я очень рад, что могу рассчитывать на игрока такого уровня, как Мбаппе. Он очень многое приносит в футбол. Как тренер, я очень рад. Мы будем стараться выстраивать новый баланс в команде. Нам еще предстоит поработать над этим. Усман находится в прекрасном физическом состоянии, он начнет матч с первых минут», — приводит слова Луиса Энрике L'Equipe.

19 августа парижане в рамках 2-го тура Чемпионата Франции проведут выездной матч в Тулузе.

Из-за конфликта с клубом — Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» — нападающий не играл в летних выставочных матчах и отсутствовал в заявке на стартовый тур нового сезона Лиги 1.

Ранее поступала информация, что на решение Мбаппе не уходить из парижского клуба этим летом повлияли трансфер Неймара в Саудовскую Аравиию и подписание Усмана Дембеле.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022-м.

Дембеле перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» и после ухода Неймара взял принадлежавший бразильцу 10-й номер.

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