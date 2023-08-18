Мбаппе и Дембеле сыграют за «ПСЖ» в матче 2-го тура Лиги 1
Об этом заявил главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике.
Об этом заявил главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике.
«Я очень рад, что могу рассчитывать на игрока такого уровня, как Мбаппе. Он очень многое приносит в футбол. Как тренер, я очень рад. Мы будем стараться выстраивать новый баланс в команде. Нам еще предстоит поработать над этим. Усман находится в прекрасном физическом состоянии, он начнет матч с первых минут», — приводит слова Луиса Энрике L'Equipe.
19 августа парижане в рамках 2-го тура Чемпионата Франции проведут выездной матч в Тулузе.
Из-за конфликта с клубом — Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» — нападающий не играл в летних выставочных матчах и отсутствовал в заявке на стартовый тур нового сезона Лиги 1.
Ранее поступала информация, что на решение Мбаппе не уходить из парижского клуба этим летом повлияли трансфер Неймара в Саудовскую Аравиию и подписание Усмана Дембеле.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022-м.
Дембеле перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» и после ухода Неймара взял принадлежавший бразильцу 10-й номер.