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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Упавшего с лошади вратаря «ПСЖ» выписали из больницы спустя 82 дня

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписан из больницы после несчастного случая во время катания на лошади. Об этом сообщает издание Marca.

ПСЖ
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Источник: Reuters

28 мая испанский голкипер получил серьезную черепно-мозговую травму после падения с лошади и удара копытом по голове. У 29-летнего голкипера случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего он провел около трех недель в медикаментозной коме. В начале июля Рико перевели из реанимации в обычную палату.

В общей сложности вратарь «ПСЖ» провел в больнице 82 дня. Дома испанца ожидает еще несколько месяцев восстановления. О возвращении на поле речи пока не идет, так как с момента госпитализации Рико похудел более чем на 20 кг, утратив значительный объем своей мышечной массы.

Рико перешел в «ПСЖ» в 2019 году из «Севильи» за шесть миллионов евро. Большую часть карьеры в французском клубе испанец провел в качестве второго и третьего вратаря, отыграв за четыре года всего 24 матча. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2024 года.

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