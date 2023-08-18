Упавшего с лошади вратаря «ПСЖ» выписали из больницы спустя 82 дня
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписан из больницы после несчастного случая во время катания на лошади. Об этом сообщает издание Marca.
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписан из больницы после несчастного случая во время катания на лошади. Об этом сообщает издание Marca.
28 мая испанский голкипер получил серьезную черепно-мозговую травму после падения с лошади и удара копытом по голове. У 29-летнего голкипера случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего он провел около трех недель в медикаментозной коме. В начале июля Рико перевели из реанимации в обычную палату.
В общей сложности вратарь «ПСЖ» провел в больнице 82 дня. Дома испанца ожидает еще несколько месяцев восстановления. О возвращении на поле речи пока не идет, так как с момента госпитализации Рико похудел более чем на 20 кг, утратив значительный объем своей мышечной массы.
Рико перешел в «ПСЖ» в 2019 году из «Севильи» за шесть миллионов евро. Большую часть карьеры в французском клубе испанец провел в качестве второго и третьего вратаря, отыграв за четыре года всего 24 матча. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2024 года.