Вышедшего из комы вратаря «ПСЖ» на днях выпишут из больницы

По информации источника, в ближайшие несколько дней испанца выпишут из больницы, однако продолжение им карьеры остается под вопросом. Рико может вернуться домой в Севилью спустя три месяца и находиться там под наблюдением врачей.

В мае Серхио Рико был госпитализирован после падения с лошади. Из-за полученных повреждений спортсмен некоторое время провел в коме. В начале августа Рико перенес еще одну операцию, которая прошла без осложнений.