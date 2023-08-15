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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Вышедшего из комы вратаря «ПСЖ» на днях выпишут из больницы

Стали известны подробности состояния вратаря футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рико. Об этом сообщает The Athletic.

ПСЖ
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Источник: AFP 2023

По информации источника, в ближайшие несколько дней испанца выпишут из больницы, однако продолжение им карьеры остается под вопросом. Рико может вернуться домой в Севилью спустя три месяца и находиться там под наблюдением врачей.

В мае Серхио Рико был госпитализирован после падения с лошади. Из-за полученных повреждений спортсмен некоторое время провел в коме. В начале августа Рико перенес еще одну операцию, которая прошла без осложнений.

В прошлом сезоне 29-летний голкипер не провел ни одного матча в основном составе «ПСЖ», постоянно оставаясь в запасе.

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