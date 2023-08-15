Вышедшего из комы вратаря «ПСЖ» на днях выпишут из больницы
Стали известны подробности состояния вратаря футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рико. Об этом сообщает The Athletic.
ПСЖ
Стали известны подробности состояния вратаря футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рико. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, в ближайшие несколько дней испанца выпишут из больницы, однако продолжение им карьеры остается под вопросом. Рико может вернуться домой в Севилью спустя три месяца и находиться там под наблюдением врачей.
В мае Серхио Рико был госпитализирован после падения с лошади. Из-за полученных повреждений спортсмен некоторое время провел в коме. В начале августа Рико перенес еще одну операцию, которая прошла без осложнений.
В прошлом сезоне 29-летний голкипер не провел ни одного матча в основном составе «ПСЖ», постоянно оставаясь в запасе.