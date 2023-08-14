Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем»

По информации источника, с 31-летним бразильцем уже подписан двухлетний контракт. «Пари Сен-Жермен» получит за своего футболиста чуть менее 100 млн евро. Сегодня Неймар завершит все необходимые процедуры, связанные с медосмотром, и до конца недели прибудет в расположение саудовского клуба. В «Аль-Хиляле» он будет выступать под десятым номером.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». За два года в саудовском клубе он заработает 160 млн евро.

Неймар стал пятым приобретением «Аль-Хиляля» из Европы в текущее трансферное окно. Ранее клуб из Эр-Рияда купил защитника «Челси» Калиду Кулибали, полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и нападающего «Зенита» Малкома. На эти трансферы саудовский клуб потратил 178 млн евро.