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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем»

Бразильский нападающий Неймар подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, с 31-летним бразильцем уже подписан двухлетний контракт. «Пари Сен-Жермен» получит за своего футболиста чуть менее 100 млн евро. Сегодня Неймар завершит все необходимые процедуры, связанные с медосмотром, и до конца недели прибудет в расположение саудовского клуба. В «Аль-Хиляле» он будет выступать под десятым номером.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». За два года в саудовском клубе он заработает 160 млн евро.

Неймар стал пятым приобретением «Аль-Хиляля» из Европы в текущее трансферное окно. Ранее клуб из Эр-Рияда купил защитника «Челси» Калиду Кулибали, полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и нападающего «Зенита» Малкома. На эти трансферы саудовский клуб потратил 178 млн евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро. За шесть лет в французском клубе бразилец провел 173 матча, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С «ПСЖ» Неймар пять раз выигрывал чемпионат Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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