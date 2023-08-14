Неймар станет игроком «Аль-Хиляля» до конца этой недели

По информации источника, «Аль-Хиляль» договорился c «ПСЖ» о трансфере 31-летнего бразильца и в ближайшее время он должен прибыть на медосмотр. Сумма трансфера составит порядка 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». За два года в саудовском клубе он заработает 160 млн евро.

Неймар станет пятым приобретением «Аль-Хиляля» из Европы в текущее трансферное окно. Ранее клуб из Эр-Рияда купил защитника «Челси» Калиду Кулибали, полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и нападающего «Зенита» Малкома. На эти трансферы саудовский клуб суммарно потратил 178 млн евро.