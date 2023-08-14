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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар станет игроком «Аль-Хиляля» до конца этой недели

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» завершит сделку по переходу бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара до конца этой недели. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

ПСЖ
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Источник: AP 2023

По информации источника, «Аль-Хиляль» договорился c «ПСЖ» о трансфере 31-летнего бразильца и в ближайшее время он должен прибыть на медосмотр. Сумма трансфера составит порядка 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». За два года в саудовском клубе он заработает 160 млн евро.

Неймар станет пятым приобретением «Аль-Хиляля» из Европы в текущее трансферное окно. Ранее клуб из Эр-Рияда купил защитника «Челси» Калиду Кулибали, полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и нападающего «Зенита» Малкома. На эти трансферы саудовский клуб суммарно потратил 178 млн евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро. За шесть лет в французском клубе бразилец провел 173 матча, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С «ПСЖ» Неймар пять раз выигрывал чемпионат Франции и трижды побеждал в Кубке страны.

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