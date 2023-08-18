Биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил 34-летней россиянке право выступать под финским флагом, начиная с сезона‑2023/24. Ранее биатлонистка несколько лет выступала под флагом России.

Виролайнен впервые приняла участие в Кубке мира в марте 2014 года и в дебютной гонке заняла второе место, что стало ее лучшим результатом в карьере. Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. За время паузы Виролайнен родила двух сыновей.