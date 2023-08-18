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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях. Об этом сообщает официальный сайт финской федерации биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил 34-летней россиянке право выступать под финским флагом, начиная с сезона‑2023/24. Ранее биатлонистка несколько лет выступала под флагом России.

Виролайнен впервые приняла участие в Кубке мира в марте 2014 года и в дебютной гонке заняла второе место, что стало ее лучшим результатом в карьере. Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. За время паузы Виролайнен родила двух сыновей.

Стоит отметить, что Виролайнен живет в Финляндии с 2016 года. В 2021 году она получила гражданство этой страны.

Дарья Виролайнен является старшей дочерью трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

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Биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию
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