Роскошный особняк и девять машин — раскрыты условия Неймара при переходе в «Аль-Хиляль»

По информации источника, в распоряжении Неймара окажется роскошный особняк на 25 комнат, который также включает себя бассейн и три сауны.

Также Неймар сможет рассчитывать на девять различных транспортных средств, а все счета бразильского футболиста в отелях, ресторанах и поездках будут оплачены клубом.