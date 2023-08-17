Роскошный особняк и девять машин — раскрыты условия Неймара при переходе в «Аль-Хиляль»

По информации источника, в распоряжении Неймара окажется роскошный особняк на 25 комнат, который также включает себя бассейн и три сауны.
Также Неймар сможет рассчитывать на девять различных транспортных средств, а все счета бразильского футболиста в отелях, ресторанах и поездках будут оплачены клубом.
Ранее сообщалось, что в доме Неймара в Саудовской Аравии будет прислуга, сам футболист получит частный самолет, а также сможет жить вместе со своей возлюбленной Бруной Бьянкарди, несмотря на закон страны, запрещающий проживание без заключения брака.