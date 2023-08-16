«Аль-Хиляль» договорился с «Севильей» по трансферу вратаря Буну

По данным источника, саудовцы заплатят испанцам 19 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. В данный момент «Аль-Хиляль» ведет переговоры с самим игроком, договариваясь с ним об условиях личного соглашения. Ожидается, что вскоре все стороны придут к полному соглашению.

В прошедшем сезоне на счету Яссина 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошел в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира 2022 года. На сверхуспешном для североафриканской сборной турнире (4-е место) Буну провел все матчи. Самым запоминающимся стал матч ⅛ финала против Испании, в котором Буну не пропустил в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отбил два удара испанцев, еще один удар пришелся в штангу, и марокканцы выиграли серию пенальти со счетом 3:0. На «ноль» голкипер отстоял и в четвертьфинальной встрече со сборной Португалии.