Суперкубок Европы: «Манчестер Сити» не даст «Севилье» шансов

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 1.87.

Матч в Пирее между действующими победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы (который, напомним, был перенесен в Грецию из Казани) состоится после 1-го тура как чемпионата Англии, так и чемпионата Испании, поэтому «Ман Сити» и «Севилья» находятся примерно в равных условиях, хотя до этого чемпионы Англии уже успели потерпеть первую в сезоне неудачу, отдав Суперкубок Англии «Арсеналу» после серии пенальти. Зато в АПЛ «горожанам» удался старт: вернувшийся из Чемпионшипа «Бернли» разгромлен со счетом 3:0, а Эрлинг Холанд, который в прошлом сезоне забил за клуб и сборную более полусотни мячей, сразу принялся за дело, сотворив дубль. Из плохих новостей для Пепа Гвардиолы — очередная травма бедняги Кевина де Брейне. Также матч с «Севильей» пропустят Бернарду Силва и Рубен Диаш, а участие в нем Джона Стоунза остается под вопросом. Зато все ждут дебюта дорогостоящего новичка Йошко Гвардиола.

Потери есть и у «Севильи», но не такие серьезные, хотя прямо перед матчем появилась новость о скором отъезде в такую привлекательную этим летом для футболистов Саудовскую Аравию основного голкипера и, пожалуй, главной звезды андалусийцев Яссина Буну. Как это повлияет на тонус марокканца сегодня — трудно сказать. В 1-м туре Ла Лиги он пропустил два мяча от «Валенсии», и «Севилья» потерпела домашнее поражение со счетом 1:2, оставшись в меньшинстве после удаления Лоика Баде за 10 минут до конца встречи при равном счете. Похоже, «Севилью» снова ждет турбулентный сезон с неясными перспективами.

Вратарь «Севильи» Яссин Буну против «Манчестер Сити» в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/23

На что ставить

Всем известно, что «Севилья» регулярно выигрывает Лигу Европы, соответственно, часто играет в Суперкубке, и там расклад совсем другой: из шести севильских попыток взять выставочный летний трофей УЕФА удачной оказалась лишь первая, в 2006 году, когда «Севилья» неожиданно разгромила «Барселону» (3:0), а затем были пять поражений — от «Милана», дважды «Реала», той же «Барселоны» и «Баварии». Для «Манчестер Сити», наконец-то впервые осуществившего мечту выиграть главный клубный трофей Европы, матч за Суперкубок — дебют. «Горожане» могли бы один раз посягнуть на этот трофей в далеком 1970 году после победы в Кубке Кубков, но тогда такого турнира еще не было. Первый Суперкубок Европы разыгран в 1972-м.

Соперники встречались друг с другом недавно, минувшей осенью в Лиге чемпионов, и это было больно для «Севильи» — два поражения со счетом 0:4 дома и 1:3 в гостях. «Сити» — очевидный фаворит матча. В истории Суперкубка бывало всякое, но уже довольно давно действующие победители Лиги чемпионов его не отдают. Шанс «Севильи» на успех в том, что Гвардиола несомненно выставит на матч в Пирее смешанный состав. Тот же Холанд вряд ли проведет на поле 90 минут, однако норвежец все равно кандидат номер один на то, чтобы отличиться. Прогнозисты ждут доминирования «Сити», результативной игры и голов в те и другие ворота, хотя на этот счет есть и сомнения, если Гвардиола пожелает сэкономить силы, а команда Хосе Луиса Мендилибара — сыграть глубоко в обороне. Тем не менее, победа более сильной команды в основное время — самый вероятный исход, и для сносного коэффициента придется добавить к ставке те самые ожидаемые голы.

Игорь Борунов

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