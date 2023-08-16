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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар: «Аль-Хиляль» — лучший клуб Азии. Я принял правильное решение

Звездный новичок «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал свой переход в саудовский клуб. Об этом сообщается на клубной странице в Twitter.

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Источник: Reuters

Минувшим вечером 31-летний бразилец был официально представлен в качестве игрока «Аль-Хиляля» и дал свое первое интервью в новом статусе.

— Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная. «Аль-Хиляль» — огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб. Мне нравится побеждать и забивать — планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и «Аль-Хиляле», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар подписал с саудовским клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать около 160 млн евро в год. «Пари Сен-Жермен» получит за трансфер футболиста 90 млн евро, однако с учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 120 млн.

За новую команду, где в последнее время солирует в атаке бывший нападающий «Зенита» Малком, Неймар сможет дебютировать 19 августа в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Фейха».

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