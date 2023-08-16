Неймар: «Аль-Хиляль» — лучший клуб Азии. Я принял правильное решение

Минувшим вечером 31-летний бразилец был официально представлен в качестве игрока «Аль-Хиляля» и дал свое первое интервью в новом статусе.

— Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная. «Аль-Хиляль» — огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб. Мне нравится побеждать и забивать — планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и «Аль-Хиляле», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар подписал с саудовским клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать около 160 млн евро в год. «Пари Сен-Жермен» получит за трансфер футболиста 90 млн евро, однако с учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 120 млн.