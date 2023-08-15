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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймару позволят нарушить законы Саудовской Аравии ради перехода в «Аль-Хиляль»

Стало известно о бонусах, которые получит Неймар в саудовском клубе «Аль-Хиляль». Об этом сообщает портал Footmercato.

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Источник: AP 2023

По информации источника, 31-летний бразилец получит в свое распоряжение частный самолет и огромный особняк с обслуживающим персоналом. Неймару будет позволено жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди, с которой он не находится в браке. Такой вид сожительства запрещен законами Саудовской Аравии.

Кроме того, в контракте Неймара предусмотрены и денежные бонусы. За каждую победу «Аль-Хиляля» Неймар будет получать 80 тыс. евро, а за каждый пост в соцестях о Саудовской Аравии он будет получать по 500 тыс. евро.

Сообщается, что за два года выступления за «Аль-Хиляль» Неймар сможет заработать от 300 до 400 млн евро.

Официально о переходе Неймара из «Пари Сен-Жеремен» в «Аль-Хиляль» будет объявлено в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Неймар уже прошел медобследование перед переходом в саудовский клуб.

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