Неймару позволят нарушить законы Саудовской Аравии ради перехода в «Аль-Хиляль»

По информации источника, 31-летний бразилец получит в свое распоряжение частный самолет и огромный особняк с обслуживающим персоналом. Неймару будет позволено жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди, с которой он не находится в браке. Такой вид сожительства запрещен законами Саудовской Аравии.

Кроме того, в контракте Неймара предусмотрены и денежные бонусы. За каждую победу «Аль-Хиляля» Неймар будет получать 80 тыс. евро, а за каждый пост в соцестях о Саудовской Аравии он будет получать по 500 тыс. евро.

Сообщается, что за два года выступления за «Аль-Хиляль» Неймар сможет заработать от 300 до 400 млн евро.