«Ливерпуль» объявил о переходе японского опорника Ватару Эндо
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе капитана сборной Японии Ватару Эндо.
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе капитана сборной Японии Ватару Эндо.
Английский клуб заплатил за 30-летнего опорника «Штутгарта» 19 млн евро. Футболист подписал с мерсисайдцами контракт на четыре года. В новом клубе Эндо будет играть под третьим номером, который раньше принадлежал бразильцу Фабиньо.
— Я очень счастлив и очень рад присоединиться к большому клубу. Это потрясающе, и это моя мечта. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге в одном из сильнейших клубов мира. И теперь эта мечта воплотилась в жизнь. Я играю на позиции опорного полузащитника, но все же больше я похож на защитника. Я думаю, что могу помочь клубу и в обороне, и в организации игры в центре поля. Очень рад присоединиться к этому клубу и с нетерпением жду встречи с болельщиками на «Энфилде», — сказал Эндо после подписания контракта.
«Ливерпуль» решил подписать японского опорника после того, как проиграл «Челси» спор за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию. Суммарно за обоих игроков лондонцы заплатили 178 млн евро.
Эндо перешел в «Штутгарт» летом 2020 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за 1,7 млн евро. За три года в немецком клубе японец провел 133 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Также на счету Эндо 50 матчей в составе национальной сборной Японии. После окончания чемпионата мира в Катаре Эндо получил в сборной капитанскую повязку.