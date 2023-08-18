«Ливерпуль» объявил о переходе японского опорника Ватару Эндо

— Я очень счастлив и очень рад присоединиться к большому клубу. Это потрясающе, и это моя мечта. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге в одном из сильнейших клубов мира. И теперь эта мечта воплотилась в жизнь. Я играю на позиции опорного полузащитника, но все же больше я похож на защитника. Я думаю, что могу помочь клубу и в обороне, и в организации игры в центре поля. Очень рад присоединиться к этому клубу и с нетерпением жду встречи с болельщиками на «Энфилде», — сказал Эндо после подписания контракта.