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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» объявил о переходе японского опорника Ватару Эндо

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе капитана сборной Японии Ватару Эндо.

Ливерпуль
ШтутгартЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Социальные сети "Ливерпуля"

Английский клуб заплатил за 30-летнего опорника «Штутгарта» 19 млн евро. Футболист подписал с мерсисайдцами контракт на четыре года. В новом клубе Эндо будет играть под третьим номером, который раньше принадлежал бразильцу Фабиньо.

— Я очень счастлив и очень рад присоединиться к большому клубу. Это потрясающе, и это моя мечта. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге в одном из сильнейших клубов мира. И теперь эта мечта воплотилась в жизнь. Я играю на позиции опорного полузащитника, но все же больше я похож на защитника. Я думаю, что могу помочь клубу и в обороне, и в организации игры в центре поля. Очень рад присоединиться к этому клубу и с нетерпением жду встречи с болельщиками на «Энфилде», — сказал Эндо после подписания контракта.

«Ливерпуль» решил подписать японского опорника после того, как проиграл «Челси» спор за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию. Суммарно за обоих игроков лондонцы заплатили 178 млн евро.

Эндо перешел в «Штутгарт» летом 2020 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за 1,7 млн евро. За три года в немецком клубе японец провел 133 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Также на счету Эндо 50 матчей в составе национальной сборной Японии. После окончания чемпионата мира в Катаре Эндо получил в сборной капитанскую повязку.

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